Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı - Son Dakika
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Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolduğu iddia edilen ve kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı. Kocanın cinayeti itiraf etmesine rağmen ceset ya da parçaları bulunamadı. Ailesi, adaletin yerini bulmasını ve kızlarının mezarının olmasını istiyor.

06.07.2024 23:29
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Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz 2023 yılında kaybolduğu iddia edilen daha sonrasında da kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın cansız bedeni 1 yıldır bulunamadı.

Olay, 6 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o zamanki süreçte bir TV programında kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları, kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi Tayfur Kılıç tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti. Eşinin kaybolmasıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürüldü. Suçlamaların odağındaki koca Tayfur Kılıç'ın, eşi kaybolduktan bir hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı. Bedriye Kılıç'ın kaybının 115. gününde ise kocası Tayfur Kılıç'tan cinayet itirafı geldi ve 28 Ekim 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfur Kılıç'ın cesedi attığını iddia ettiği yer olan Akşehir Cankurtaran Mahallesi Harlak Mevkii'nde yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamazken, ceset ya da parçaları bulunamadı. Aradan tam 1 yıl geçmesine rağmen talihsiz kadının hala cesedi bulunamadı. Bedriye Kılıç'ın gözü yaşlı anne ve babası kızlarının kaybolduğu tarihte Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığına giderek Nasreddin Hoca Türbesi'nde kızlarının cesedinin bulunması için dua etti.

"Kızımın cesedinin bulunmasını istiyorum"

Bedriye Kılıç'ın Babası Oktay Er, kızlarının cesedinin bir an önce bulunmasını ve onun bir mezarı olmasını, mezarı başında dua edebilmeyi istediklerini söyledi. Baba Oktay Er, "Bugün 6 Temmuz 2024, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan kızımın bugün yıldönümü. Tam 1 yıl oldu, 12 ay. 12 aydır kızımı arıyorum. Bulamadım. Nasreddin Hocamıza duaya geldim. Kızımın bulunması için dua ettik. Kızımın cesedini bulabilir miyiz diye uğraştık. Cesedine ulaşamadım. Adalet Bakanından, İçişleri Bakanından yardım istiyorum. Benim kızımın cesedinin bulunmasını istiyorum. Hiç olmazsa şurada arkamda gördüğünüz mezarlar gibi mezarının olmasını, başına geçip de bir Yasin-i Şerif okumayı istiyorum. 12 aydır ne çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim. Adalete güveniyorum. Adalet Bakanından, İçişleri Bakanından, Aile Bakanından, Cumhurbaşkanından yardım istiyorum. Katil kocasının cezası kesildi ama cezası kesilmeyle olmuyor. Benin bu kızımın cesedini nereye attıklarını, nereye gömdüklerini babası, anası da biliyor. Anasının, babasının da yargılanmasını istiyorum. Babasının anasının da buna yardım ve yataklık edenlerin de yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyorum. Bir kemiği olsun bulunsun, toprağa koyalım. Başka bir şey istemiyorum. Geceleri en erken yattığım saat 4-5, sabah saat 6 geri kalkıyorum, uyku dengem bozuldu. Ben zaten kalp hastasıyım, eşim öyle onun da 10-12 tane ameliyatı var. O da öyle sabahlara kadar uyuyamıyoruz. Biz devletten bir yardım istiyoruz. Bir cesedinin bir kemiğinin bulunmasını istiyoruz" dedi.

"Kuzumun da mezarı olsun"

Gözü yaşlı anne Sona Er ise devletten ve herkesten yardım istediğini belirterek, "Benim kuzumun da böyle bir mezarı olsun. Ben de başında dua okuyacağım. Yardım etsinler bana, yavrumun cesedini bulsunlar. Kocasına hapiste bakmasınlar, onu orada konuştursunlar. Konuştursunlar da benim çocuğumun yerini dedirttirsinler. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı ne olur elimizden tutun yalvarıyorum. Bu çocuğumu bulun. Bir mezarı olsun, ben geleyim okuyayım, başına çiçekler dikeyim. Çocuğum bir senedir yok. Ölüm yıldönümü geldi yok. Onun yerini anası da biliyor, babası da biliyor, ne olur konuşsunlar. Konuşsunlar da şuraya gömdük, gidin alın çocuğunuzu desinler. Devletime yalvarıyorum, çocuğumu bulsunlar. 1 sene oldu çocuğumu bulamadım. Ne olur yardım edin bana" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bedriye Kılıç'ın anne ve babasının avukatı Kürşat Halil Usta da devam eden hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Katil zanlısı Tayfur K.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını söyleyen Avukat Usta, "Tayfur K.'nin anne ve babası yönünden ise mahkemede yardım yönünden her ne kadar talepte bulunmuş olsak da şu aşamada bir beraat kararı söz konusu. Bununla alakalı olarak yasal süreç içerisinde bir üst bölge adliye mahkemesine yardım edenlerin de ceza alması yönünde istinaf talebinde bulunduk. Süreç bu yönden devam ediyor" dedi.

(CF-ARD-FM-

Kaynak: İHA

Akşehir, Çocuk, Konya, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bedriye Kılıç'ın cesedi 1 yıldır bulunamadı - Son Dakika

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