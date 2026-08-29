Belen'de Mahsur Kalan Bebek Kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde itfaiye, kapıları kilitli araçta mahsur kalan bebeği güvenle kurtardı.
Hatay'ın Belen ilçesinde aracın kapılarının kilitli kalmasıyla mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kapının kilitlenmesi sonrası araç içerisinde bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bebek bulunduğu araçtan güvenli şekilde çıkarıldı.
Kurtarılan bebek ailesine teslim edilirken, bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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