Berber Çetesi Çöktü: 1.2 Milyar Lira Dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Berber Çetesi Çöktü: 1.2 Milyar Lira Dolandırdılar

Diyarbakır'daki berberin liderliğindeki çete, 1.2 milyar lira dolandırıcılık yaptı. 76 kişi gözaltında.

10.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berberin örgüt liderliği yaptığı çete çökertildi

Bin 500 kişiyi, 1.2 milyar lira dolandırdılar

NEVŞEHİR - Diyarbakır'da berberlik yapan M.D.Ş.'nin liderliğinde kurulan çete Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi, 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması için Nevşehir merkezli 19 ilde, 95 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir kişinin telefonuna Whatsapp isimli programdan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak" ister misin seklinde mesaj göndererek Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceğini vaadinde bulunuldu. Dolandırıcılar verilen ilk görevleri yapan şahısın hesabına para yatırarak güven sağladı.

Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisini VIP gruba geçmesi gerektiği bunun için para yatırması gerektiğini söylendi. Üyeliği kabul eden şahıs farklı banka hesaplarına toplam 259.800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi oldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda, mağdur farklı bankalara göndermiş olduğu paraları takibe aldı. Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı yöntemle İl genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi.

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında "Projeli Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 92 şüpheliden 76 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda banka ve kredi kartı, dijital materyal ile birlikte 3 adet silah ve bu silahlara ait 396 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Diyarbakır, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berber Çetesi Çöktü: 1.2 Milyar Lira Dolandırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
15:00 Discord’da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt Discord'da şantaja uğradığı söylenen ünlü fenomenden jet yanıt
14:45 Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz Fırıncılar Odası: Yüksek enflasyon nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz
14:40 Icardi ve Wanda Nara’dan gece yarısı skandal paylaşım Icardi ve Wanda Nara'dan gece yarısı skandal paylaşım
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:31 Endonezya’da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı Endonezya'da bir baba, kumar masraflarını karşılamak için bebeğini Facebook üzerinden sattı
14:27 Ne umutlarla gelmişti 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe’den gidiyor Ne umutlarla gelmişti! 11 maçta 1 gol atan En-Nesyri Fenerbahçe'den gidiyor
14:20 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor
14:17 Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti Sur katiline benzetilerek zorbalığa uğrayan genç isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 10:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Berber Çetesi Çöktü: 1.2 Milyar Lira Dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.