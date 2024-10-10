Berber Çetesi Çöktü: 1.2 Milyar Lira Dolandırdılar

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Berberin örgüt liderliği yaptığı çete çökertildi

Bin 500 kişiyi, 1.2 milyar lira dolandırdılar

NEVŞEHİR - Diyarbakır'da berberlik yapan M.D.Ş.'nin liderliğinde kurulan çete Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi, 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması için Nevşehir merkezli 19 ilde, 95 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir kişinin telefonuna Whatsapp isimli programdan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak" ister misin seklinde mesaj göndererek Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceğini vaadinde bulunuldu. Dolandırıcılar verilen ilk görevleri yapan şahısın hesabına para yatırarak güven sağladı.

Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisini VIP gruba geçmesi gerektiği bunun için para yatırması gerektiğini söylendi. Üyeliği kabul eden şahıs farklı banka hesaplarına toplam 259.800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne şikayetçi oldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda, mağdur farklı bankalara göndermiş olduğu paraları takibe aldı. Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı yöntemle İl genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi.

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında "Projeli Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri 92 şüpheliden 76 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda banka ve kredi kartı, dijital materyal ile birlikte 3 adet silah ve bu silahlara ait 396 fişek ele geçirildi.