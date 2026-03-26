Bergama'da Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Selçuk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (32) idaresindeki panelvan araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mülkinaz Aşma'ya (66) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mülkinaz Aşma, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşma, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından araç sürücüsü B.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR