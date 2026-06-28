Bergama\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi yakın takibe aldı. Ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde, satışa hazır hale getirdiği bir miktar uyuşturucu madde ile U.Ş. isimli şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR