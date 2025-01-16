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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırmak', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından olmak üzere toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verilmişti.

40 şüpheli adliyeye sevk edildi

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına bulunan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.