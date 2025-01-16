Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

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İstanbul'da 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın bulunduğu 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Akpolat'a savcılıkta verdiği ifadesinde 3 temel soru yöneltildi.

16.01.2025 18:01
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İstanbul'da liderliğini 'Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 40 şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah saat 09.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi tamamlandı: 3 temel soru yöneltildi

İFADE İŞLEMİ YAKLAŞIK 10 SAAT SÜRDÜ

Rıza Akpolat da dahil 40 kişinin ifadelerini alınması işlemlerine saat 10.30 itibarıyla başlandı. Listenin sonuna eklenen Rıza Akpolat'ın ifadesi ise saat 17.50 itibarıyla alınmaya başlandı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 1 Başsavcı Vekili ile 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

SAVCILIKTAN AYRILDI

Yaklaşık bir buçuk saat içeride kalan Rıza Akpolat 19.25 sıralarında savcılıktan ayrıldı. Akpolat'ın adliye koridorunda bekleyenleri selamladığı, bekleyenlerin de selama alkışla karşılık verdiği görüldü.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi tamamlandı: 3 temel soru yöneltildi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Akpolat'a 3 temel soru yöneltildi. Bunlardan birincisi Ferhat Tuçi ve Leyla Türkyaşar isimli personellerin atamalarının suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın isteği üzerine olup olmadığıydı. Akpolat bu soruya yanıt olarak; müdürlükler tarafından gönderilen ve alınması uygun görülen personelleri tek tek incelemediğini ve sadece onayladığını, personellerin özgeçmişlerine bakmadığını söyledi.

"DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILDIĞI İÇİN MUTLU OLDUM"

Savcılık tarafından Akpolat'a yöneltilen ikinci soru ise BELTAŞ A.Ş.'ye ait bir gayrimenkülün 580 milyon TL'ye satılması gerekirken, 460 milyon TL'lik bir fiyata Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu söylenen şirkete satıldığı iddiası oldu. Akpolat, bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Bizim arkadaşlarımız bu gayrimenkul ile ilgili Şubat ayında değerlendirme raporu çıkardı. Bu sonuç 460 milyon TL'nin altındaydı. Yani değerinin üzerinde satıldığı için mutlu oldum."

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi tamamlandı: 3 temel soru yöneltildi

"ARAÇLARIN KASKO FİYATININ ÜZERİNDE SATILMASI"

Savcılık üçüncü soruda da Akpolat'a şirketine ait araçların Aktaş'a ait şirketlere kasko fiyatının üzerinde satılmasını sordu. Akpolat da şirkette işlerin yöneticiler aracılığıyla devam ettiğini, kendisinin belediye başkanlığı nedeniyle doğrudan şirket işleri ile ilgilenmediğini söyledi.

Akpolat'a yöneltilen diğer sorular ve yanıtların bir kısmı şu şekilde:

  • Savcı: Aziz İhsan Aktaş'ın Beşiktaş'taki işlerini takip etmek üzere kurduğu anlaşılan ve ticaret sicilinde Gökçe Gökçe adına kayıtlı İldeniz Organizasyon isimli firmaya belediyenin hesap hareketlerini temin ettiğimiz aralıkta 4 milyon TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?
  • Akpolat: Firmayı bilmiyorum. Belediyenin hangi işlerini yaptığını ve hangi konuda ödeme yapıldığını bilmiyorum.
  • Savcı: Cumhuriyet Başsavcılığımıza 25 Ekim 2024 tarihinde yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsedilmiş, burada alınan ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı belirtilmiştir. Bu hususta söyleyecekleriniz nelerdir?
  • Akpolat: Belediyenin yapmış olduğu ihalelerle usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş'la bağlantım bulunmamaktadır.

"ÜZERİME ATILI SUÇLARA ESAS TEŞKİL EDEBİLECEK SOMUT HİÇBİR DELİL YOKTUR."

  • Savcı: Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?
  • Akpolat: Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında bir tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Suçlamaları kabul etmem.2 buçuk milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halka temas halindeyim. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi de budur. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye arttırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçlara esas teşkil edebilecek somut hiçbir delil yoktur. Bu nedenle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini ve serbest bırakılmayı talep ederim."
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesi ortaya çıktı! 3 temel soru yöneltildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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