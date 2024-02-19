Beşiktaş Kuruçeşme Sahili\'nde İBB\'ye ait alanda yaşanan iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde İBB'ye ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda "Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı" yapımı için fore kazığa kaynak yapıldığı esnada toprağın göçmesi sonucu 1 işçinin öldüğü diğerinin ise yaralı kurtulduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı iskelenin çöktüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor.
Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde geçtiğimiz Salı günü saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve eskiden İSPARK olarak kullanılan alanda "Kıyı Yapısı Güçlendirme İnşaatı" çerçevesinde işçiler, çakılan fore kazıklarda kaynak çalışmasına başlamıştı. Kaynak yapıldığı esnada çalışma yapan onlarca tonluk kepçe, işçilerin bulunduğu toprağın üstüne çıkmıştı. O esnada sahildeki iskele çökünce, göçen toprağın üstündeki 2 işçi denize düşmüştü.
Fore kazığa kaynak çalışması yaparken boğazda boğulmuştu
Olayın ardından panik yaşayan işçilerden Mehmet Şükrü, iş arkadaşları tarafından denizden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, 39 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası işçi Kenan İpek ise boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine karadan ve denizden polis ekipleri, sahil güvenlik ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Kenan İpek'in cansız bedenini denizden bota alarak sahile çıkartmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrasında Kenan İpek'in cenazesi, cumhuriyet savcısının talimatıyla morga kaldırılmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.
Toprak kepçenin ağırlığıyla göçmüş
Yaşanan feci olayın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, işçiler çalıştığı esnada onlarca tonluk kepçenin çıktığı toprağın göçtüğü, iki işçinin denize düştüğü ve kepçenin ağzının suya daldırıp işçileri kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Öte yandan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kenan İpek'in cenazesi, olayın ertesi günü memleketi Konya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş Kuruçeşme Sahili'nde İBB'ye ait alanda yaşanan iş kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?