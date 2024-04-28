Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

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Beşiktaş'ta iddiaya göre aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

28.04.2024 13:51  Güncelleme: 13:53
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Beşiktaş'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen hafif ticari araç zincirleme kazaya neden oldu

Kazaya bir Milletvekilinin yeğeninin kullandığı lüks maserati marka otomobil de karşıtı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iddiaya göre aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karşına lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir Milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş\'ta feci kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 yaralı
Kaynak: İHA

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