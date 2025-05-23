Beşiktaş'ta Kameramanın Sırrı Ölümü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kameramanın Sırrı Ölümü

23.05.2025 21:55
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32 yaşındaki Cemre Öğren, arkadaşları tarafından ölü bulundu. Olay intihar mı, merak konusu.

Beşiktaş'ta kameramanın sır ölümü

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta 32 yaşındaki Cemre Öğren, haber alınamaması üzerine çilingirle içeri giren arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Olay, Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinema sektöründe kameramanlık yaptığı öğrenilen Cemre Öğren'den arkadaşları haber alamadı. Bunun üzerine binaya gelen giren arkadaşları, çilingirle içeriye girdi. Korkunç manzarayla karşılaşan arkadaşları, Öğren'i pencereye asılmış halde buldu. Olayın ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Öğren'nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 hafta önce kız arkadaşından ayrılmış

Öte yandan polisin yaptığı çalışmada, Cemre Öğren'in telefonunun şifresinin yazılı olduğu bir not bulunduğu, notta ise "veda" ifadesiyle birlikte gülücük ve kalp emojileri olduğu görüldü. Öğren'in, telefonunun açılmasını istediğine dair bir not bıraktığı da tespit edildi. Yaklaşık iki hafta önce kız arkadaşından ayrıldığı, son olarak da olaydan önceki akşam arkadaşlarıyla görüştüğü bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, Cemre Öğren'in yasa dışı yola başvurarak borçlandığı bilgisine ulaşıldı. CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren'in oğlu olan Cemre Öğren'in cenazesi, çarşamba günü memleketi Manisa'ya götürüldü. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Öğren, Şehzadeler Hatuniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Kırtık Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

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