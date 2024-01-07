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Beşiktaş'ta motosikletle gasp kamerada: Bıçak zoruyla bankamatikten para çektirdiler - Son Dakika
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Beşiktaş'ta motosikletle gasp kamerada: Bıçak zoruyla bankamatikten para çektirdiler

Beşiktaş'ta motosikletli iki gaspçı bir gencin bıçak zoruyla önce telefonunu ardından da bankamatiğe götürerek parasını gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri iki gaspçıyı yakalayarak birini tutukladı.

07.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:50
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Beşiktaş'ta motosikletle gasp kamerada: Bıçak zoruyla bankamatikten para çektirdiler

Beşiktaş'ta motosikletli iki gaspçı bir gencin bıçak zoruyla önce telefonunu ardından da bankamatiğe götürerek parasını gasp etti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta motosikletli iki şahıs, elektrikli scooter ile seyir halinde ilerleyen bir gencin bıçak zoruyla önce telefonunu ardından da bankamatiğe götürerek parasını gasp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan iki gaspçıdan biri tutuklandı.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda sabaha karşı yaşanan olayda Bener T. isimli bir genç, sabah saatlerinde evine gitmek üzere elektrikli scooter ile caddede seyretmeye başladı. O esnada motosikletle yanına yaklaşan iki şahıs, onu sıkıştırarak yere düşürdü. Gence bıçak doğrultan iki şahıs, cep telefonunu çaldı. Sonrasında Bener T.'yi motosikletine bindirerek bankamatiğe götüren şahıslar, bıçak zoruyla 2 bin lira parasını da çektirerek gasp etti.

Evine giderken önünü kesip gasp ettiler

Para ve telefonu alan iki şahıs ardından motosiklete binerek gözden kayboldu. Olayon ardından görgü şahidi Zekeriya N.'nin ihbarı üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri harekete geçti. Polis ekipleri, mağdur Bener T. ile görgü şahidinin ifadesini başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bıçak doğrultan şahsın emniyette 2 adet suç kaydı bulunan Mustafa D., diğerinin ise 5 adet suç kaydı bulunan Emircan Ç. olduğunu tespit etti.

Beşiktaş Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Devam eden çalışmalarda Mustafa D., Bahçelievler'deki evinde, Emircan Ç. ise Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Mustafa D. ifadesinde, olay esnasında alkollü olduğunu, cep telefonunu ve bankamatikten parayı kendisinin gasp ettiğini, çaldığı telefonu ise Fatih Aksaray'da tanımadığı bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

Bıçaklı gaspçı tutuklandı

Emniyette işlemelerinin tamamlanmasının artından adliyeye sevk edilen Mustafa D., çıkartıldığı mahkemece "gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emircan Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(GA-DCC-ÖFA

Beşiktaş\'ta motosikletle gasp kamerada: Bıçak zoruyla bankamatikten para çektirdiler
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta motosikletle gasp kamerada: Bıçak zoruyla bankamatikten para çektirdiler - Son Dakika


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