Beşiktaş'taki Saldırgan Tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta polis noktasına düzenlenen saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 saldırgan öldürülmüş, 2 saldırgan da yaralı olarak ele geçirilmişti. Zincirleme operasyonlarda hücre ile bağlantılı olarak yakalanan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. Yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Onur Çelik sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - İSTANBUL