Besni'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü - Son Dakika
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Besni'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü

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Besni\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü
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Besni\'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanmaya yol açmadan söndürüldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Besni Devlet Hastanesi kavşağında seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün tüple ilk müdahalesinin ardından itfaiye yangını söndürdü; yaralanma yaşanmadı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni Devlet Hastanesi kavşağında M.Z.Ö. idaresindeki 34 UL 8402 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Aracında yangın çıktığını fark eden sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün ilk müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiOtomobil3. SayfaAdıyamanİtfaiyeGüncelBesniSon Dakika

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