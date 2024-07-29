Beykoz\'da Asker Eğlencesi Sırasında Kurusıkı Tabanca ve Pompalı Tüfek ile Ateş Açan 2 Şüpheli Yakalandı

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Beykoz'da asker eğlencesi sırasında kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ile havaya rastgele ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Eğlence sırasında yolu trafiğe kapatan 4 sürücü hakkında 30 bin 479 TL para cezası uygulandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 26 Temmuz 2024 tarihinde asker uğurlaması için bir araya gelen bir grup genç, oluşturdukları konvoy ile sokağı trafiğe kapattı, iki kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. Görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, havaya kurusıkı tabanca ile ateş açan şahsın H.C.A., pompalı tüfek ile ateş eden şahsın ise B.A. olduğu tespit edildi. Şahıslar, görüntülere yansıyan pompalı tüfek ve kurusıkı tabancalar ile yakalanarak muhafaza altına alındı. Görüntü içeriğinde trafik akışını engelleyerek yolu kapatan 2 araba ve 1 motosiklet sürücüsü Ö.K., H.B.Ç., M.E.K. isimli şahıslara ve motosikletin ön lastik kısmında bulunan F.B.K. isimli şahısla birlikte 4 şahsa toplamda 30 bin 479 TL trafik para cezası işlemi uygulandı.

Konu ile ilgili olarak yakalanan şahıslardan H.C.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.A. isimli şahıs ise "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL