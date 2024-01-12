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Beykoz'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası ve ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Beykoz'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası ve ehliyetine el konuldu

Beykoz'da Yahya Kemal Caddesi üzerinde drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Beykoz\'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası ve ehliyetine el konuldu
12.01.2024 - 19:45,
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Beykoz'da drift yapan otomobil sürücüsüne 20 bin 778 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.

Beykoz'da Yahya Kemal Caddesi üzerinde 4 Ocak tarihinde otomobiliyle drift yapan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün radarına takıldı. 34 EFL 28 plakalı araç sürücü T.G., polis tarafından yakalandı.

Sürücü T.G.'ye drift yapmasından dolayı 20 bin 342 TL, saygısızca araç kullanmaktan 436 TL olmak üzere toplamda 20 bin 778 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca 34 EFL 28 plakalı araç drift maddesi gereğince 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı gerekli adli işlemlerin yapılması için Beykoz Çavuşbaşı Şehit Üzeyir Kocatürk Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası ve ehliyetine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da drift yapan sürücüye 20 bin 778 TL para cezası ve ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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