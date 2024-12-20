Beykoz'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti

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Beykoz'da trafikte tartıştığı polis memuru tarafından vurularak ağır yaralanan Turgut Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Beykoz Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aracıyla ilerleyen Mimar Turgut Toydemir ile kendi otomobiliyle seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşandı. Kavganın büyümesiyle Toydemir, S.Ç'nin aracına doğru silahla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL