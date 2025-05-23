Fatma Zehra Kınık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarpmıştı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve kızı Fatma Zehra Kınık

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi.

Batın Barlas Çeki

KURAL İHLALİ YAPTI

Mütalaada, yargılamaya konu olan olayda, sanık sürücü Fatma Zehra Kınık'ın sevk ve idaresindeki otomobille tali yolda gitmek isterken ana yolda seyir halinde bulunan suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün sevk ve idaresindeki motosiklete çarptığı, yolcu olarak bulunan Batım Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Kaza nedeniyle yaralanan yayalardan İbrahim Ethem Üstünçelik'in şikayetçi olmadığı, Muammer Kızıl'ın kollukta şikayetçi olduğu fakat kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği mütalaada yer aldı. Mütalaada, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre sanık Kınık'ın, 2918 sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliğince kural ihlali yaptığı ve asli kusurlu olduğunun tespit edildiği, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö'nün ise kural ihlali yaptığı ve tali kusurlu olduğu belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Savcı mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, taraflara mütalaaya kadar savunmalarını sunmak üzere süre vererek, duruşmayı erteledi.