Beylikdüzü\'nde iki araç çarpıştı, yan yatan araçtan sürücü vatandaşlarca çıkarıldı

Beylikdüzü'nde cadde üzerinde iki aracın çarpışması sonucu bir araç yan yattı. Yan yatan araçtaki sürücünün vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 Pal 848 plakalı araçla 34 GSB 127 plakalı aracın çarpışması sonucu araçlardan biri yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yan yatan araçtaki sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.