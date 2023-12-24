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Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırgan İki Arkadaşa Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırgan İki Arkadaşa Silahlı Saldırı Düzenledi

Beylikdüzü'nde motosikletli bir saldırgan, sokak ortasında Salih Tutkun ve Bektaş Eren isimli iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Beylikdüzü\'nde Motosikletli Saldırgan İki Arkadaşa Silahlı Saldırı Düzenledi
24.12.2023 - 12:41,
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Beylikdüzü'nde motosikletli saldırgan, sokak ortasında iki arkadaşa silahlı saldırı düzenledi. Yaşanan olayda mermilerin hedefi olan iki kişi hayatını kaybederken, polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli şahıs, sokak ortasında Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren (22) isimli iki arkadaşa mermi yağdırdı. Saldırı sonrasında yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, motosikletli saldırgan kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık Ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırgan İki Arkadaşa Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Motosikletli Saldırgan İki Arkadaşa Silahlı Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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