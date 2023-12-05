 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 şahıs, park halindeki bir otobüsü kundakladı. Vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

05.12.2023 - 09:20,
Abone Ol

Beylikdüzü'nde 2 şahıs park halindeki otobüsü kundaklamaya çalıştı. Vatandaşların müdahalesi ile otobüs kısa sürede söndürülürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis 2 kundakçıyı yakalama çalışması başlattı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Yol kenarında park halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi tarafından yakılmaya çalışıldı. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesi ile otobüs söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KUNDAKLAMA KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün yanına gelen şahısların, uzun bir süre ateş yakmaya çalıştıkları ve ardından otobüsü ateşe verdikleri anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kundaklama girişiminin nedeni henüz bilinmezken, olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, Olay, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika


17:17
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54
İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38
4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38
İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32
Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25
İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04
Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03
İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

Son Dakika
17:17 Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek gözaltına alındı
16:54 İmzalar atıldı! İşte Yunanistan'la ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açacak bildirinin detayları
16:38 4,5 aylık hamile Eda Ece'den ilk poz geldi
16:38 İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi
16:32 Beşiktaş'a neden transfer olmadı? Tadic'ten derbi öncesi çok konuşulacak itiraflar
16:25 İlk kez küme düşen asırlık takımın taraftarları, şehri ateşe verdi
16:04 Lihtenştayn Kraliyet ailesi üyesi Prens Constantin 51 yaşında yaşamını yitirdi
16:03 İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı
16:03 Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den İzmir Foça Belediye Başkanlığına aday adayı oldu
15:40 Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi: Yazıktır, günahtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 17:57:09. #1.11#
SON DAKİKA: 2 şahıs, park halindeki otobüsü kundaklayıp kayıplara karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement