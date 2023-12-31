 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde Takla Atan Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde Takla Atan Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu

Beylikdüzü'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüphelilerin aracı kovalamaca sırasında kaza yaparak takla attı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin aracında silah ve uyuşturucu madde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, trafik bir süreliğine kapatıldı.

Beylikdüzü\'nde Takla Atan Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu
31.12.2023 - 18:53,  Güncelleme: 18:53
Abone Ol

Beylikdüzü'nde bantla yapıştırılmış halde şüpheli plaka takılı araç içerisindeki 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında araçları kaza yaparak takla atan şüpheliler polis ekiplerince yakalanırken, otomobilde silah ve uyuşturucu madde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası bant ile yapıştırılmış otomobili gören polis ekipleri, durumdan şüphelenerek araç sürücüsüne dur ihtarı yaptı. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, kaçmak için hızla ilerleyince cadde üzerindeki üç araca çarpıp takla atarak ters döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ters dönen otomobilin içinde silah ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Olayda yaralanan olmazken, cadde polis ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araç görevlilerce düzeltildikten sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Takla Atan Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika


18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu

Son Dakika
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 19:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Takla Atan Araçta Silah ve Uyuşturucu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement