Beylikdüzü'nde Tehlikeli Sürücü Yakalandı

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Beylikdüzü'nde trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Belikdüzü'nde bir araç sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan sürücü yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri araç sürücüsünün A.S.D isimli şahıs olduğunu belirledi. Kimlik bilgisi tespit edilen şahıs yakalandı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanununun "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi"maddesince cezai işlem uygulandı.