Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki çocuk, skuter ile tırın altında kaldı

22.05.2026 11:20  Güncelleme: 11:36
İstanbul Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki çocuk, skuterla çıktığı caddede seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Abulselam İ.W. isimli çocuk ara sokaktan skuterla caddeye çıktı. Hızla gelen çocuk o sırada seyir halindeki tırın tekerleğinin altına girdi. Yaklaşık 2 metre sürüklenen çocuğun sesini duyan vatandaşlar tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Çocuğun ayakları tırın altında kalmış"

Çevre sakini esnaf yaşanan kazayla ilgili olarak, "Dükkanda oturuyordum. Bağırış çağırış duyunca yukarıya baktım. Çocuğun ayakları tırın altında kalmıştı. Kafası yerde kanıyordu. Allah'tan kafası girmemiş oraya lastiğe vurup geri sekmiş. Skuterla ara sokaktan çıkıyor hızlı bir şekilde. Allah'tan tırın dingilleri yukarıdaydı altında kalmadı. İlk başta bilinci kapalıydı. Sonradan hareket etmeye başladı" dedi.

"Çocuğun yüzü çok kötüydü"

Çocuğun tırın altında kaldığını ifade eden çevre sakini, "Abi dün arkadaşımın kardeşi burada tırın altında kaldı. Tam olarak bilmiyorum. Ben buradaydım. Gidip baktığımda kanlar vardı. Çocuğun yüzü çok kötüydü. Ambulans, polis geldi. Alıp götürdüler" diye konuştu.

Kaza anı kamerada

Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 11 yaşındaki çocuğun skuterla hızla caddeye çıktığı ve tırın tekerine çarparak altında kaldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

