Beyoğlu\'nda 3 Ton Kaçak Midye Yakalandı

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Beyoğlu'nda 3 ton kaçak midye ele geçirildi

Yakalanan 2 şüpheliye toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Beyoğlu Karaköy düzenlenen operasyonda 3 ton kaçak midye ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheliye ise toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, bu sabaha karşı Karaköy İskelesi sahili mevkiinde yaptıkları denetimde deniz kenarından yasak yolla çıkarılan midyelerin şüpheli bir araca yüklendiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kimlik bilgileri belirlenen İ.B. ile S.A. isimli şüphelileri yakaladı. Yapılan aramalarda yaklaşık 3 ton midye ele geçirildi. Midyelerin canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için denize döküldüğü öğrenildi. Şüpheli şahıslara ise "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 lira cezai işlem uygulandı.