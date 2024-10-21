Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu

Geniş Video İzle

İstanbul Beyoğlu'nda, apartmandaki kötü kokudan rahatsız olanların ihbarı üzerine, 4 katlı bir binanın birinci katında yaşayan yabancı uyruklu anne ve bebeği ölü bulundu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri evde yaptıkları ölçümde olumsuz bir duruma rastlamadı.

21.10.2024 04:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda 4 katlı bir apartmanın 1. katından gelen kokular üzerine vatandaşlar ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler evin içerisinde Afrika uyruklu bir anne ile bebeği ölü halde buldu. Olay Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

ÖLÇÜMDE OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine ekipler, daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı. Yapılan ölçüm sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

BİNADA DETAYLI İNCELEMELERDE BULUNDU

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilen anne ve bebeğin cenazesi Yenibosna Adlı Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Beyoğlu\'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Beyoğlu, 3-sayfa, Sağlık, Afrika, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Harun Çelik:
    O kadar dedik gelmeyin yazık açlıktan ölmüşlerdir. 29 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:20:30. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.