Beyoğlu\'nda Eğlence Mekanlarına Denetim

Beyoğlu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına denetim yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Ahlak Büro ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy'de eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde aranması olduğu tespit edilen bir kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İSTANBUL
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