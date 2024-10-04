Beyoğlu\'nda genç kızı taciz eden 2 şahıs tutuklandı

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İstanbul Beyoğlu'nda genç kıza sokak ortasında tecavüz girişiminde bulunan 2 kişi tutuklandı.

GENÇ KIZA TECAVÜZ ETMEYE KALKTILAR

Olay, 24 Eylül'de Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Balo Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmekte olan İrem A.'nın (25) peşine takılan Semir T. ve Ömer K., bir süre sonra önünü kestikleri genç kıza tecavüz etmeye kalktı. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar olaya müdahale etti. Olay yerine gelen Beyoğlu Güven Timi polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler Semir T. ve Ömer K., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Savcılığın yeniden yakalama kararı sonrası şüpheli Semir T. Mersin'in Tarsus ilçesinde, Ömer K. ise İstanbul Kadıköy'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette ifadeleri biten şüpheliler, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Her iki şüpheli de, "Cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.