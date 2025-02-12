Beyoğlu'nda İki Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İki Bina Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda istinat duvarı çökmesi sonucu iki bina tahliye edilip mühürlendi, inceleme sürüyor.

12.02.2025 19:27
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Beyoğlu'nda bitişik iki binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle her iki bina tahliye edilerek tedbir amaçlı mühürlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu iki bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde iki bina zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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