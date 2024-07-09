Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan şahsı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan şahsı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı

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Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Yangını çıkartan kişiyi bıçaklayan bir şahıs, bıçaklanan kişinin kaçmasına izin vermeden bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.07.2024 15:45
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan şahsı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 5 katlı boş bir binada oturan iki kişinin çıkarttığı ateş nedeniyle daire alev alev yandı. Arkadaşıyla birlikte alevlere uyanan binadaki bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi yaralı halde kaçarken, şahıs ise bedensel engelli kız arkadaşını kucağında binadan çıkarttı. Dairenin alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye yangını söndürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada binada bedensel engelli arkadaşıyla bulunan bir şahıs, yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı.

Yangın çıkartanı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı

Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken, şahıs ise engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Doğalgaz ekipleri ise vanayı kapatarak yangının büyümesini önledi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavi ettiği engelli genç kız taburcu edilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Beyoğlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkartan şahsı bıçakladı, engelli arkadaşını kurtardı - Son Dakika

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