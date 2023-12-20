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Beyoğlu'nda Metruk Binada Ceset Bulundu, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Metruk Binada Ceset Bulundu, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda metruk bir binadan kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri olay yerine gelerek ceset buldu. Ceset üzerinden kimlik çıkmazken, binadaki 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu\'nda Metruk Binada Ceset Bulundu, 2 Kişi Gözaltına Alındı
20.12.2023 - 13:42,
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Beyoğlu'da metruk bir binadan kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, binadaki 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay saat 09.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekiplerinin binayı incelemesinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra itfaiye ekipleri cesedi çıkarabilmek için binanın dışındaki demir brandaları keserek binaya girdi. Ardından olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, binadaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Metruk Binada Ceset Bulundu, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Metruk Binada Ceset Bulundu, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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