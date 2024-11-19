Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu

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Beyoğlu'nda sokakta yürürken tartışan çifte müdahalede bulunan adam, daha sonra kadına arkadan sarılarak boğazına bıçak dayadı. Kız arkadaşını kurtarmak isteyen şahıs ise belinden çıkardığı silahla adamı sırtından vurdu. Film sahnelerini aratmayan görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

19.11.2024 13:23  Güncelleme: 14:17
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Hasköy semtinde 15 Ocak Perşembe günü saat 15.30 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. İddiaya göre; Mehmet Eray B, kız arkadaşı Kevser Belinay Ç'yle sokak yürüdüğü esnada tartışmaya başladı. O sırada sokaktan geçen Mustafa P, tartışan çifte sözlü müdahalede bulununca Mehmet Eray B, "Sana ne, sen ne karışıyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

KADININ BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Mehmet Eray B'nin sözlerine sinirlenen Mustafa P, Kevser Belinay Ç'nin arkasından sarılarak cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın erkek arkadaşına "Kurtar beni" diye bağırdı.

SİLAHLA SIRTINDAN VURDU

Mehmet Eray B. belinden çıkardığı silahı Mustafa B'ye doğrultunca arbede çıktı. Mustafa P. kaçmaya çalışırken Mehmet Eray B. tarafından sırtından vuruldu. Mustafa P, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa P. ameliyatının ardından taburcu edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mehmet Eray B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Mehmet Eray B'yi olaydan aylar sonra Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KIZIN BOĞAZINA BIÇAK DAYIYOR, ÇOCUK DA ADAMA SIKIYOR"

Olayın görgü şahidi bir vatandaş yaşanan dehşet anlarını şu ifadelerle aktardı:

"Elinde bıçak olan Mustafa isimli kişi, kızın boynuna bıçak dayıyor. Çocukta bırak vururum diyor. Sonra olayın devamında çocuk silahı çekip adama sıkıyor. Aşağıya geçerken tekrardan silah doğrultuyor. Merminin etkisiyle adam yere çakılıyor, elinde de hala bıçak vardı. Çocuk kaçıyor fırının önüne kadar onu kovalıyor. Araçların önünden dönüp tekrardan aynı sokağa girip kaçıyor. Ekipler geldi, yaralı önce yere oturtuldu sonra ambulans gelince müdahale yapılıp hastaneye kaldırılıyor. Durumu ciddi değildi, kendi başına hareket edip konuşabiliyordu. Ambulans çağırın beni vurdu gibi şeyler söylemiş."

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Mustafa P'nin tartışan çifti uyardığı, bunun üzerine Mustafa P. ile Mehmet Eray B. arasında arbede çıktığı, Mustafa P'nin Kevser Belinay Ç'nin boğazına bıçak dayadığı ardından Mehmet Eray B'nin Mustafa P'ye silahla ateş ettiği anlar yer aldı.

Beyoğlu\'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    Önüne gelen "kadına" saldırıyor . Be adam karşında erkek varken kadına bıçak dayamak nedir . sorsanız "delikanlı" . 1 0 Yanıtla
  • Ray Malifalitiko:
    Ülkeye bak herkesde silah bıçak var birinin güme gitmesi an meselesi 1 0 Yanıtla
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