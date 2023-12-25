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"Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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"Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da eğlence mekanlarındaki turistlere fazla hesap çıkaran ve karşı gelen müşterileri darbederek yağmalayan çeteye yönelik operasyonda 93 şüpheli yakalanmıştı. Çete üyelerinin, kendilerine karşı gelen turistleri sopalarla darbettikleri anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

25.12.2023 - 11:00,  Güncelleme: 11:49
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Beyoğlu'nda alkollü eğlence mekanlarına giden turistlere, fazla hesap çıkaran ve ödemeyi yapmayı reddeden müşterileri darp ederek yağmaladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda 93 şüpheli yakalanmıştı. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

FAHİŞ HESAP ÖDETİP GASP YAPMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ve civar sokaklarda faaliyet gösteren bazı alkollü eğlence mekanlarının Arapça, Farsça, İngilizce başta olmak üzere farklı dilleri konuşabilen ve 'tercüman/hanutçu' olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla yabancı turistleri hedeflediği kaydedilmişti.

Soruşturma çerçevesinde, yabancı turistlerden adres sorma, fotoğraf çektirme bahanesiyle tanışıldığı, şüphelilerin turistleri eğlence mekanlarına götürüp burada yüksek fiyatta hesap getirildiği, mağdurların hesaba itiraz etmesi ve ödeme yapmaması durumundaysa işyeri ile yasal bir bağı olmayan, görevleri masalardan yüksek hesap almak olan 'masa müdürlerinin' gelerek para istediği, bu sırada birden fazla kişinin mağdurun etrafını sarıp korkuttukları, mağdurun direnç göstermesi ve karşı koyması halinde ise etrafını saran şüphelilerin mağdurları darp ederek durdurdukları ve bu sırada mağdurların üzerlerinin, çantalarının ve diğer kişisel eşyalarının arandığı, zorla paralarının cep telefonlarının ve cüzdanlarının yağmalandıktan sonra mağdurun çıkmasına izin verildiği tespit edilmişti.

Beyoğlu'nda turistlerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

93 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, eğlence mekanlarında 93'ü yabancı uyruklu toplam 133 mağdur belirlendi. Mağdurlara yönelik olarak 'nitelikli yağma', 'yağma', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'çalışmaya karşı koyma' ve 'suç delillerini gizleme' suçlarını işlediği tespit edilen toplam 140 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 17'sinin cezaevinde olduğu, 4'ünün yurt dışında olduğu öğrenilirken, geriye kalan 119 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyon sonucu 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Beyoğlu'nda turistlerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

DAYAK ANLARININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. Çete üyelerinin turistleri sopalarla darp ettikleri dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayrıca çete üyelerinin müşterilerden para istedikleri anlar da görüntülere yansıyor.

"Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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