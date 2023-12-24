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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilogram 7 gram kokain, 1 tabanca, 1 hassas terazi ve 4 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu\'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
24.12.2023 - 22:33,
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- Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik madde ticareti suçuyla ilgili olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Beyoğlu'nda çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda ekipler, Yayla Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese 23 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda N.K. İsimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramalarda, 1 şeffaf poşet içerisinde 1 kilogram 7 gram kokain, 1 tabanca ve tabancaya takılı vaziyette içi boş şarjör, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 4 bin 900 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.K. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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