Beyoğlu\'nda Vinç Lastiği Patladı: 2 Yaralı

Beyoğlu'nda seyir halinde olan vincin lastiği refüjde patladı. Olay sonrası yoluna devam etmek isteyen vincin diğer bir lastiği de patlarken, o anlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 FOJ 157 plakalı vinç refüjdeki demir bariyerlerin üzerinden geçtiği sırada tekerleklerinden biri büyük bir gürültüyle patladı. Olayın ardından aracı durduran vinç sürücüsü, bir süre bekledikten sonra tekrar hareket etmek istedi. Ancak bu sırada demirlerin üzerinden geçen başka bir lastik daha patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Olayın ardından yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Bölgede ise trafik yoğunluğu oluştu. Zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Patlama sırasında çevrede bulunan bir kadın ile bir çocuk etrafa savrulan cisimler nedeniyle hafif yaralandı. Lastik değişiminin ardından vinç yoluna devam etti. Patlama anları hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, vincin bir lastiğinin patlama görüldü. Cep telefonu görüntülerinde ise vincin diğer tekerinin patladığı an ve oluşan toz bulutu yer aldı. - İSTANBUL