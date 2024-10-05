Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım - Son Dakika
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Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

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İstanbul Beyoğlu'ndan genç bir kadını köşeye sıkıştıran ve yere düşürerek tecavüz etmeye kalkışan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan ifadesinde, "500 TL cebine para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

05.10.2024 14:36
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 29 Eylül günü sabah saat 05.30 sıralarında meydana gelen cinsel şiddet olayı Türkiye'de kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

ZORLA SAHİP OLMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde sokakta yürüyen 25 yaşındaki genç kadını sıkıştıran iki erkek cinsel saldırıda bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, mağduru yere düşürüp saldırmaya devam etti. O anlara şahit olan çevredeki vatandaşlar koşarak müdahale edip genç kadını olay yerinden kurtarırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

KAMUOYU TEPKİSİ GELİNCE TUTUKLANDILAR

Mağdur kadın, polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı. Kamuoyunun tepkisi ardından söz konusu şahıslar tekrar gözaltına alınarak tutuklandılar. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Mağdur kadını zorla öpmeye çalışan ve düşürerek cinsel şiddet uygulayan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan, verdiği ifadesinde, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

İstanbul, 3-sayfa, Beyoğlu, Güncel, Yaşam, Hukuk, PES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Gazanfer G.:
    Asil böyleleri kurşun arıyor 2 0 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Kirkuzdeee 0 0 Yanıtla
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