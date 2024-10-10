İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralıların sayısı ise 92'ye yükseldi.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Lübnanlı sağlık yetkilileri, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralıların sayısı ise 92'ye yükseldiğini açıkladı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › Beyrut'taki İsrail Saldırısında Can Kaybı 18'e Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?