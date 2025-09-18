Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Beyşehir'de İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

18.09.2025 11:39
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki ayrı trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazalar araştırılıyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı saatlerde peş peşe yaşanan iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza; Beyşehir Antalya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ş. idaresindeki 06 MB 1003 plakalı otomobil, Antalya'dan Beyşehir ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde yolcu olarak bulunan E.S. (38), B.S. (6) ve A.S. (8) yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza, Hacıarmağan Mahallesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YB 2727 plakalı otomobil, Antalya Caddesi'nde seyir halinde olan Z.K.'nin kullandığı bir sürücü kursuna ait Volkswagen marka 34 YB 2727 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada çarpışan araçlarla birlikte caddede park halinde olan iki otomobilde de hafif şekilde maddi hasar oluştu. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Z.K. ile araç içerisinde bulunan A.A. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

