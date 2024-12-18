Konya'da bir evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da bir evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

18.12.2024 11:40
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti. Yangın, saat 02.00 sıralarında Beyşehir- Antalya Kara yolu üzeri Üzümlü Mahallesi Sazanyanı mevkiinde bulunan yayla evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Özbay ve Aynur Özbay çiftine ait yayla evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

3 noktaya sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından yapılan incelemede Zeki Özbay ve Aynur Özbay çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AHIRDA BULUNAN 7 BÜYÜKBAŞ HAYVAN DA TELEF OLDU

Öte yandan, çiftin hayvancılıkla uğraştığı, ahırda bulunan 7 büyükbaşın telef olduğu, diğer hayvanların da kaybolduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından dron ile hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya\'da bir evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Beyşehir, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da bir evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oooo:
    Ölenler komşum olur Allah rahmet eylesin:(( 3 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yinemi Konya 0 2 Yanıtla
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