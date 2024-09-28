Biden: Nasrallah'ın Ölümü Adaletin Ölçüsüdür

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ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıda kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Nasrallah ve liderliğini yaptığı Hizbullah'ın yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Biden, "İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesi, aralarında binlerce Amerikalı, İsrailli ve Lübnanlı sivilin de bulunduğu çok sayıdaki kurban için adaletin ölçüsüdür" dedi.

Başkent Beyrut'ta dün gerçekleşen saldırının Nasrallah'ın İsrail'e karşı bir "kuzey cephesi" açma kararına yanıt olduğunu aktaran Biden, "ABD, İsrail'in Hizbullah, Hamas, Husiler ve İran destekli diğer terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını tamamen desteklemektedir" şeklinde konuştu.

Biden, İran'ı gerilimi tırmandırmaktan caydırmak amacıyla ABD ordusunun Ortadoğu'daki kuvvet pozisyonunu güçlendirmesi için Savunma Bakanı Lloyd Austin'e talimatını verdiğini de sözlerine ekledi.

Amaçlarının hem Gazze'de hem de Lübnan'da devam eden çatışmaları diplomatik yollarla yatıştırmak olduğunu belirten Biden, "Bu anlaşmaların sona ermesinin, İsrail'e yönelik tehditlerin ortadan kalkmasının ve Orta Doğu bölgesinin daha fazla istikrara kavuşmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON