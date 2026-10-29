Biga\'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirince bir vatandaş suya olta attı

Biga'da sağanak cadde ve sokakları göle çevirince bir vatandaş suya olta attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi ile Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar güçlükle ilerlerken alt yapı nedeniyle belediyeye tepki gösteren vatandaşlardan biri biriken suya olta attı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.
Meteorolojinin Çanakkale çevrelerinde yağış uyarısı sonrası Biga ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi ile Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerindeki cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Alt yapının yetersiz kalması nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. Bir vatandaşın sokakta biriken yağmur suyuna olta attığı görüldü.
Kaynak: İHA
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