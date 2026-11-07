Biga\'da vinç taşıyan tırın tekerlekleri alev aldı, yangın itfaiyece söndürüldü

Biga'da vinç taşıyan tırın tekerlekleri alev aldı, yangın itfaiyece söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah Göktepe mevkiinde seyir halindeki tırın tekerlekleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırı gören sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi, yangın itfaiyece söndürüldü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki tırın tekerleri alev aldı.
Olay, Biga ilçesinde sabah saatlerinde Göktepe mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın tekerleklerinin alev aldığını gören çevredeki sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Kaynak: İHA
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