Bilecik Bahçelievler'de vinç ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik Bahçelievler'de vinç ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik Bahçelievler\'de vinç ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı çıkışında vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden İstiklal Caddesi'ne seyir halindeki C.Ş.A. idaresindeki 11 DM 865 plakalı hafif ticari araç ile 19 Mayıs Caddesi üzerinde kavşağa seyir halindeki E.Ç. idaresindeki 11 ER 297 plakalı vinç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 DM 865 plakalı hafif ticari araç içinde yolcu olarak bulunan Sercan Ç. (35) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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