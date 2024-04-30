Bilecik'e kaçan zanlı suçlarıyla yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'e kaçan zanlı suçlarıyla yakalandı

Bilecik\'e kaçan zanlı suçlarıyla yakalandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine kaçan ve çok sayıda suçtan aranan şüpheli şahıs, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, hırsızlık, silahla tehdit, uyuşturucu madde bulundurma, sahtecilik, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksız işlem yapma, vergi usul kanununa muhalefet ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Aranan şahıs, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

30.04.2024 10:50
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Türkiye'nin birçok yerinde suç işleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine kaçan zanlı yakayı ele verdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine kaçarak çok sayıda suçlardan aranması olan şüpheli şahıs Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahıs; Gölcük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Hırsızlık', 'Silahla Tehdit', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak', 'Özel Bölgede Sahtecilik suçlarından, İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca; 'Dolandırıcılık' suçundan, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince; 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan, İstanbul İcra Ceza Masasınca; 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan, Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesince; 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçundan, Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce; Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması olmak üzere 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi.

Aranan şahıs gerekli işlemler için Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'e kaçan zanlı suçlarıyla yakalandı - Son Dakika

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