Bilecik'te 356 araç denetlendi, kask kuralına uymayan 2 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik'te 356 araç denetlendi, kask kuralına uymayan 2 sürücüye ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik\'te 356 araç denetlendi, kask kuralına uymayan 2 sürücüye ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetim düzenledi ve 356 aracı kontrol etti. Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen 2 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te kurallara uymayan iki sürücüye cezai işlem uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında il genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı, motosiklet ve motorlu bisikletler ile okul servis araçları kontrol edildi. Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımına yönelik denetimlerde 307 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde 32 araç incelendi. Kaskını usulüne uygun kullanmadığı belirlenen sürücülere 2 trafik idari para cezası uygulandı. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde ise 17 araç kontrol edildi ve herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 356 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 2 sürücüye ceza kesildi.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma KomutanlığıMotosikletGüvenlikOtomobil3. SayfaBilecikTrafikGüncelCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak Vincenzo Italiano kötü haberi verdi: Başakşehir maçında olmayacak
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
MESEM’lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı
İlker Ercan’dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı İlker Ercan'dan 0 Rh pozitif kan çağrısı: Nev dün gece yeniden solunum cihazına bağlandı
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
09:38
İstanbul’da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
08:53
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
08:51
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu
Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 10:35:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecik'te 356 araç denetlendi, kask kuralına uymayan 2 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei