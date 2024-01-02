Bilecik\'te 9 Katlı Apartmanın İzgara Salonunda Yangın Paniği

Bilecik'te 9 katlı bir apartmanın ön cephesinde, ızgara salonunun bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde faaliyet gösteren bir ızgara salonunun bacasından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar iş yerini sararken, Bilecik Belediyesine ait 2 adet itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken iş yeri çalışanları ve apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ekipleri, AFAD, doğalgaz ve elektrik şirketine bağlı ekipler tedbir amaçlı olay yerine sevk edildi. - BİLECİK