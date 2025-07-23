Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi - Son Dakika
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Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi

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Bilecik\'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
23.07.2025 20:08
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Bilecik\'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale devam ederken, alevlerin tehdit ettiği 7 köy tahliye edildi. Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyünce, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü'nün de tahliye edilmesiyle boşaltılan köy sayısı 7'ye yükseldi.

BİLECİK'TE ALEVLER YİNE BÜYÜDÜ

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik- Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

ALEVLER İÇMELER TESİSİNE ULAŞTI

İstanbul-Osmaneli kara yolunda bulunan, yangın nedeniyle öncesinde boşaltılan, içinde 13 bungalov, 2 otel ve 1 idari binanın bulunduğu Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi de bölgede oluşan yoğun dumandan olumsuz etkilendi. Yangın nedeniyle tesisteki bir mescit kullanılamaz hale geldi.

7 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarla sık sık yön değiştiren yangın dolayısıyla Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü de tahliye ediliyor. Burada yaşayan vatandaşlar ve hayvanları güvenli bölgeye naklediliyor. Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli ve Ciciler köyleri tahliye edilmişti.

Öte yandan yangının kontrol altına alınması için cansiperane çalışan "alev savaşçıları"na köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

SAKARYA'DA DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sivil arama kurtarma dernekleri ile ilçe belediyelerinden ekipler sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorluğu nedeniyle bölgeye yangın söndürme uçakları ve helikopterler de yönlendirildi. Yangın nedeniyle kapatılan D-650 kara yolu Adapazarı yönünde ulaşıma açıldı, Bilecik istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

MAHALLE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Nuruosmaniye Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi. Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, müdahale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.

Öte yandan bir evin bitişiğindeki otluk alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri, müdahalede bulundu. Helikopterin de desteğiyle alevlerin büyümesi engellendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Çalışmalara 4 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 10 arazöz, iş makinesi ve 84 personel destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi - Son Dakika

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