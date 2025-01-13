Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te çok sayıda farklı suçlardan aranması bulunan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bursa- Eskişehir karayolu üzerinde aranması olan bir şahsın çevre yolu üzerinde seyir halinde olduğu ihbarını alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Karayolu üzerinde çevirme yapan ekipler, şahsı belirtilen araç içinde yakaladı. Şahsa yapılan Genel Bilgi Toplama Sistemini (GBT) sorgulamasında Trabzon-Kastamonu-Eskişehir-Aşkale- Van ve Bursa Sulh Ceza Hakimliklerince 6 adet 'Banka ve Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', İstanbul Ağır Ceza İlamat Masasınca ise; 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay süreyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Ayrıca şüpheli şahsın kullanmış olduğu aracın sigortası bulunmamasından dolayı aracı trafikten men edilerek, otoparka çektirildi. - BİLECİK