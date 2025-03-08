Bilecik\'te Arazi Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te bir arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Sakarya- İstanbul karayolu üzerinde Başköy mevkiinde bir araziden dumanların çıktığı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangının yol kenarında bir araçtan atılan izmaritin yol açtığı üzerinde durulurken, ekipler araç içinde dışarı izmarit atmamaları yönünden uyarı yaptılar. - BİLECİK