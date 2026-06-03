Bilecik\'in kanayan yarası olan AVM\'nin borcu bitti

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Haziran ayı meclis toplantısında Bilecik'i sevindirecek haber veirerek, "AVM borcumuzu kapattık, 25 Haziran'da proje ihalesine çıkacağız" dedi.

Bilecik Belediyesi Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Meclis üyelerinin sorusu üzerine konuşan Başkan Subaşı, yıllardır sorun haline gelen alışveriş merkezine ilişkin borcu kapattıklarını belirtti. Söz konusu yer için 25 Haziran tarihinde proje ihalesine çıkacaklarını kaydeden Başkan Subaşı konu hakkında meclis üyelerine şu bilgileri verdi:

"Belediye meclisimizde sizlerin de katkılarıyla daha önce ilimize hizmet etmek için kredi çekme yetkisi almıştık. Yıllardır sorun haline gelen alışveriş merkezinin borcunu ödedik. Yanlış hatırlamıyorsam 25 Haziran'da proje ihalesi olacak. Bununla ilgili olarak tabi ki de içeriğini değiştirmemiz lazım. Çünkü yangın yönetmeliğine uymayan bir bina var elimizde. Önce yangın yönetmeliğine uygun hale getirmemiz gerekiyor. Satışı ya da kiralanmasının kolay yapılabileceği bir plana kavuşması için çalışıyoruz. Bunun yapımı için de bir bütçemiz mevcut. Minibüs toplu taşıma hizmeti için de bir bütçemiz mevcut." - BİLECİK