Bilecik\'te Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri Tespit Edildi

Bilecik'te motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde ehliyeti olmayan sürücü tespit edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kentte son günlerde artan motosikletlilere yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler 35 motosiklet sürücüsünü çevirmeye alırken, 2 sürücü ehliyetsiz 4 sürücü kask bakmamak 2 sürücü polis ikaz uymaktan ceza işlem uyguladı. Trafik ekipleri sürücülere toplamda 29 bin 450 TL cezai işlem uygularken, denetimlerin devam edeceğini bildirdiler. - BİLECİK
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